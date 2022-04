Roma, Mancini già in gruppo: verso la convocazione contro la Salernitana

ROMA - Buone notizie per José Mourinho, Gianluca Mancini non solo non ha riportato lesioni al ginocchio destro ma oggi si è anche allenato con il gruppo. Solo tanto spavento per le condizioni del difensore centrale che nel secondo tempo del match contro il Bodo era stato costretto alla sotituzione per infortunio. "Credo sia qualcosa di grave", aveva dichiarato Mourinho addossando la colpa del problema al campo in erba sintetica. Ieri gli esami hanno escluso lesioni, e oggi Mancini ha lavorato con i compagni: l'ex Atalanta potrà essere convocato per la gara di domani contro la Salernitana. In gruppo anche Zaniolo sebbene non è escluso che possa partire dalla panchina per subentrare a partita in corso.