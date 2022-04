Roma, l’ossessione di Zaniolo: convincere Mourinho

ROMA - I tormenti di Zaniolo . Il giovane talento sta bene, ha superato i problemi fisici , ma oggi dovrebbe partire dalla panchina . Ieri non è stato provato nella formazione titolare , dove ha trovato posto il giovane Felix , sembra destinato alla panchina, pronto a entrare per aiutare la squadra. Deve riconquistare la fiducia di Mourinho , in questo finale di stagione è in gioco la conferma in giallorosso. Servono i gol , la Roma segna poco, con due sole splendide eccezioni: Abraham e Pellegrini . Mancano i gol degli altri attaccanti, a cominciare da quelli di Zaniolo , che all’Olimpico in campionato non segna da una vita. Sono passati quasi due anni e mezzo , esattamente dal 2 novembre 2019, contro il Napoli . [...]

Mourinho: "Ossessione Zaniolo"

[...] Così l’ha definita Mourinho in una recente conferenza stampa, rivolgendosi ai giornalisti che chiedevano informazioni su Nicolò, che nell’ultimo mese si è ritrovato davanti a un percorso nuovamente in salita. Ha perso di fatto il posto da titolare nella Roma e non ha brillato nella chance che ha avuto in azzurro contro la Turchia, quando Mancini lo ha sostituito nell’intervallo. Per Zaniolo non è facile ritrovarsi. Dopo gli infortuni ha potenziato le fasce muscolari per proteggere le articolazioni, ma ha perso un po’ di quella rapidità che era una delle sue qualità migliori. Deve capiore che va cambiato il modo di giocare. [...] Oggi i sessantaquattromila dell’Olimpico lo aiuteranno, se dovesse entrare nel corso della partita, a superare quel tabù che dura da quasi due anni e mezzo. Per ritrovare quel gol in casa che gli manca tantissimo. Zaniolo sa che il futuro è ancora tutto da scrivere. Il rinnovo del contratto che scade nel 2024 è stato rinviato. Lui era pronto a firmare da qualche mese, ma tante cose sono cambiate negli ultimi mesi.

