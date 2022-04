Sorpresa Spinazzola: convocato e in panchina per Roma-Salernitana

ROMA- È passato tanto tempo da quel 2 luglio. Più di nove mesi. Il miglior terzino dell’Europeo ha dovuto arrendersi per un infortunio al tendine d’Achille nella partita contro il Belgio. Un tunnel lunghissimo, il lento recupero, la paura di una ricaduta, la luce che gli ha illuminato l’orizzonte da qualche giorno, dopo l’ultimo consulto con il professore che lo ha operato e il via libera alla ripresa degli allenamenti con i compagni. Spinazzola ha fatto progressi importanti negli ultimi tempi e oggi sarà il suo giorno. Il giocatore conta sulla prima convocazione dopo l’infortunio, Mourinho lo porterà in panchina per la partita contro la Salernitana. È ancora presto per vederlo in campo, ma l’allenatore vorrebbe far provare di nuovo all’azzurro la sensazione di far parte della squadra. Il peggio è passato e l’esterno giallorosso potrebbe essere l’arma in più nel finale di stagione [...]