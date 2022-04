Spinazzola convocato con la Roma: mancava da 346 giorni

ROMA - Leonardo Spinazzola torna finalmente tra i convocati e a sentirsi giocatore. Sono trascorsi 282 giorni dall'infortunio al tendine d'Achille che ha richiesto l'intervento chirurgico e la lunga riabilitazione. Sono trascorsi addirittura 346 giorni dall'ultima convocazione con la maglia della Roma, ad aprile 2021 nel match di Europa League contro il Manchester United. Da quel giorno la Roma l'ha vista da lontano, prima per la chiusura della stagione, poi per l'infortunio. Contro la Salernitana Spinazzola siederà in panchina per riassaporare il clima match e tornare il più presto possibile in campo.