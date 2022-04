Tiago Pinto: “Felici del rientro di Spinazzola e Zaniolo. Orgoglioso dei tifosi”

Può essere il giorno di Zaniolo?

“Importante che sia tornato, così come Veretout e Spinazzola. Siamo tutti felici, sono tutti disponibili e tutti sono importanti. Zaniolo sarà importante per la squadra e per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

I tifosi?

“Ho letto che è una tifoseria da scudetto e sono colpito dall’appoggio dei tifosi, sono orgoglioso di questo. Per ringraziarli dobbiamo vincere la partita, per il resto siamo contenti”.