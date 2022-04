Roma, caos in panchina: Nicola contro Foti, Mourinho lo blocca e chiede scusa

ROMA - Incredibile scena all'Olimpico tra le panchine di Salernitana e Roma. A pochi secondi dal termine del match è scoppiato il caos tra le guide tecniche delle due squadre. Dopo la rimonta della Roma sulla Salernitana e un fallo commesso vicino a bordocampo il secondo di Mourinho, Salvatore Foti ha detto qualcosa alla panchina campana che non l'ha preso affatto bene. Anzi, Nicola si stava per scagliare contro il vice, scatenando una mischia improvvisa. Ci è voluto qualche secondo prima di riportare tutto alla normalità e calmare il tecnico della Salernitana che ha più volte cercato di rincorrere Foti. A calmare Nicola ci ha pensato Mourinho che si è avvicinato verso la panchina avversaria per calmare gli animi ed è stato colto dalle telecamere chiedere scusa e stringere la mano a