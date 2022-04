Roma forza undici: record nel 2022 per risultati utili consecutivi

ROMA - La Roma in campionato non si ferma più. Se è vero che è stato commesso un passo falso nella gara d'andata dei quarti di Conference League contro il Bodo, è altrettanto vero che in Serie A la squadra di Mourinho non perde più ormai da oltre due mesi. Un trend molto importante che le ha permesso di risalire la classifica posizionandosi al quinto posto e riparare un girone d'andata con diverse sconfitte che l'aveva catapultata anche al settimo posto.