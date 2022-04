Il Bodo a Roma con tre giorni d’anticipo: la strategia del tecnico Knutsen

Il Bodo ha deciso di partire oggi per la capitale, anticipando quindi il viaggio di due giorni. Una scelta legata soprattutto alle condizioni climatiche di Roma e non solo. Knutsen ha anticipato lo sbarco per far adattare i giocatori alla temperatura romana ma soprattutto al campo in erba naturale. Il Bodo è abituato a giocare con il sintetico, per questo domani e mercoledì lavorerà sul prato in erba vera e non è escluso che possa anche allenarsi all'Olimpico.