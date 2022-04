Roma, la forza della passione

Dove c’è Roma e dove ci sono i suoi incredibili tifosi, e ieri c’erano tutti, la baraonda è garantita, il caos pure. Bene così. Se poi arrivano i tre punti al fondo dell’ennesima storia di furore e passione, dove tutto è accaduto, tutto l’esprimibile e tutto lo spremibile, inclusi immancabili episodi di demenza passati, tanto per cambiare, sull’asse arbitri-Var. Undicesimo risultato utile consecutivo in campionato per i giallorossi, quando le streghe, di casa a Salerno, già ballavano su quella manciata di minuti che restavano. Tutto l’onore possibile delle armi a Davide Nicola, tutto il rispetto per la sofferenza di Walter Sabatini e il suo sfogo a fine partita (facile immaginarlo l’uomo, quanto insultato nel cuore e nell’anima da un film insostenibile, soprattutto per come si è svolto), applauso ai loro giocatori, capaci di una dedizione commovente e della migliore partita possibile dentro la loro impresa impossibile. Non si può non cominciare da dove si è finito, la festa della gente. La copertina è tutta loro, a prescindere da tutto.

Quei 64 mila ieri all’Olimpico sono stati una cosa enorme, per quanto bella e per quanto inspiegabile. Fenomeno che, prima o poi andrà interpretato oltre che raccontato e, forse, un giorno José Mourinho, quando sfoglierà l’album dei ricordi, dovrà ammettere a se stesso che questa sarà stata la sua impresa più grande. 64 mila, come le tartarughe in via d’estinzione in Australia, con la differenza che i tifosi della Roma non si estinguono, ma si riproducono di padre in figlio, uomini e donne. Più gente ieri che contro il Barcellona. E giovedì sera ci saranno tutti ancora, nella partita che potrebbe valere il senso di una stagione. Occorre aggiungere altro? Sì, che comunque vada i tifosi saranno stati i protagonisti di una stagione spinosa, in totale simbiosi con un allenatore che, consapevole delle lacune tecniche della sua squadra, ha acceso la manopola del fuoco, della combustione. La passione. Tra spalti e campo. L’unica, vera risorsa. Se parliamo di demenza, parliamo di Var. L’ennesimo episodio. Se questo è il Var, abolitelo. Subito, domani, ieri.