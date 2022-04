Roma, le sostituzioni sono un valore: 12 gol arrivati dalla panchina

ROMA - José Mourinho adesso può sorridere perché ha a disposizione una rosa leggermente più lunga di quando aveva cominciato la stagione. Più elementi che rientrano nelle rotazioni, più uomini importanti per qualità ed esperienza. E finalmente può sperare che una partita possa essere risolta anche da un giocatore subentrato nella gara. Come è accaduto ieri contro la Salernitana, con la rete di Carles Perez e l'assist di Veretout per il gol di Smalling. Lo spagnolo e il francese erano entrati nel corso del secondo tempo e hanno deciso la partita per tre punti fondamentali per riprendersi il quinto posto in classifica. La Roma adesso è prima per punti conquistati grazie alle reti dalla panchina: ben nove contro gli otto dell'Udinese seconda in questa classifica.