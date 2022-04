Roma, il Bodo sulla squalifica di Knutsen: "Scioccati, faremo ricorso"

ROMA - Dopo la sospensione temporanea di Nuno Santos e il mister del Bodo Knutsen , la società norvegese si fa sentire tramite il proprio profilo Twitter. Queste le parole in merito alla decisione della UEFA : “Siamo sorpresi e scioccati dalla decisione della UEFA. Faremo appello e lavoreremo per tutta la serata. Inoltre, non abbiamo commenti da fare e non risponderemo alle richieste dei media prima dell’incontro di stasera“.

Intanto l'allenatore del Bodo Knutsen ha rilasciato alcune dichiarazioni al media norvegese KNR riguardanti la rissa avvenuta nel post-partita: "È importante che entrambi i club agiscano in modo intelligente ora. I media stanno costruendo tutto come se ci fosse una situazione ad alto rischio, ed è un peccato incredibile. L'ultima volta che abbiamo giocato in trasferta contro di loro c'era un'atmosfera fantastica con un fantastico pubblico in casa e un fantastico pubblico in trasferta".