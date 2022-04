Petrachi torna sulla Roma: "Mi è stata scippata"

ROMA - Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma, ha rilasciato un’intervista a OCW Sport. Tra i tanti temi affrontati, l’ex ds giallorosso ha parlato anche del mancato passaggio di Antonio Conte alla Roma: “A volte ci sono dei momenti storici in cui i dettagli possono fare la differenza. Si poteva fare qualcosa in più in quel momento e non lo si è fatto. Il calciatore, l’allenatore, il direttore vivono di empatie. Le parole supportate dai fatti fanno la differenza. In quel momento c’erano tante parole ma i fatti non erano così sostanziosi”.