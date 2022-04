Il Bodo si allena a Formello: "Mourinho? Deludente"

La proverbiale freddezza nordica... incendiata dalle polemiche. Roma-Bodø/Glimt , in programma giovedì sera all' Olimpico , è già cominciata. E va ben oltre gli schiaffoni che volano a distanza - è bene specificarlo - tra Mourinho e Knutsen : la Lazio , infatti, ha aperto ai norvegesi le porte di Formello e oggi il recuperato Solbakken e i suoi compagni potranno allenarsi nella casa dei biancocelesti. […] Una decisione che ha scatenato l'ironia dei tifosi della Roma, che stanno caricando ancora di più l'ambiente in vista del match come se fosse un derby. Sarà, tra l’altro, un’invasione giallonera di pubblico: dei 4000 posti disponibili nel settore ospiti, i tifosi del Bodø che sosterranno la traversata dal Polo saranno 1571.

Le polemiche

Prima di imbarcarsi, l'allenatore Knutsen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media locali sulla rissa di giovedì scorso: «Rispetto a Mourinho e a Santos sono solido come una roccia. Loro sono disposti a fare qualsiasi cosa per ottenere dei risultati, questo modo di lavorare è lontanissimo dalla mia visione. Avvenimenti del genere mi farebbero venir voglia di mettermi a fare altro. Ho addirittura considerato se non fosse il caso di andare avanti nel mondo del calcio». Knutsen, che non sarà in panchina per lo stop imposto dalla Uefa (il club ha promesso il ricorso), ha definito «scioccante» l'atteggiamento di Mourinho. «I suoi valori e il suo modo di allenare sono così lontani da ciò che rappresento. È un’incredibile delusione vedere certi comportamenti da un allenatore così titolato».

