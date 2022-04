Roma, Pellegrini l'anima della rimonta contro il Bodo

Le ambizioni della Roma e di Pellegrini

Da capitano, Pellegrini è stato il primo a raccontare l’opaca vicenda della rissa da spogliatoio che ha coinvolto l’allenatore del Bodø/ Glimt, Knutsen, e il preparatore dei portieri Nuno Santos, entrambi sospesi in via provvisoria dall’Uefa. «Ci hanno aggrediti, sono scosso - ha spiegato - ci parlano del fair play e poi succedono queste cose. Voglio tanto vincere la partita di ritorno per poter mandare a casa questa squadra». Ma Lorenzo è il primo a sapere, da ragazzo intelligente e calciatore lucido, che non ha senso caricare di tensione l’attesa. La Roma ha le qualità per passare il turno e deve solo pensare al modo più semplice per riuscirci. Di sicuro a Trigoria le motivazioni sono altissime, anche troppo. E’ uno di quei momenti in cui occorre sdrammatizzare, piuttosto che cercare dentro l’anima la giusta concentrazione. [...] Certo Pellegrini, come Mourinho e come tutti i compagni, tiene tantissimo a vincere il primo titolo della carriera con la Roma. Riuscirci nella prima stagione piena da capitano darebbe un gusto ancora superiore. Perciò in questo momento la vetrina di Conference ha la priorità assoluta.

