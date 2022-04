Roma, i tifosi del Bodo con le maschere del tecnico Knutsen

ROMA - Niente panchina per Kjetil Knutsen, il tecnico sarà costretto a saltare la sfida di domani tra Roma e Bodo. Il club norvegese aveva presentato ricorso alla squalifica temporanea della Uefa durante l'indagine per i fatti risalenti alla gara d'andata tra il tecnico e Nuno Santos. Niente da fare per il club, ricorso respinto e Knutsen in tribuna all'Olimpico.