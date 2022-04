Smalling: “È la partita più importante. Dobbiamo vincere per i tifosi”

ROMA - Tutto pronto per il ritorno del quarto di finale di Conference League. La Roma all’Olimpico sfida il Bodo con l’obiettivo di ribaltare il risultato dell’andata (1-0 per i norvegesi) e qualificarsi alla semifinale della competizione europea. A pochi minuti dal fischio d'inizio del match Smalling è intervenuto ai microfoni di Sky per presentare il match.

Che errori dovete evitare?

“Dobbiamo solo pensare a giocare qui in casa con i nostri tifosi, questa è la gara più importante. Non ci sta miglior motivazione che giocare in uno stadio come questo”.

Preoccupato per il Bodø/Glimt?

“Conta solo la partita di questa sera. Se vinciamo passiamo il turno e questo è il nostro unico pensiero. Negli ultimi due mesi stiamo giocando molto bene, stasera con i tifosi possiamo farcela”.