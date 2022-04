Rui Patricio: “È una Roma adatta all’Europa. La vittoria è per i tifosi”

ROMA - Una Roma spettacolare ha strapazzato il Bodo/Glimt. La squadra di José Mourinho ha battuto i norvegesi 4-0 grazie alla rete di Abraham e alla sensazionale tripletta di Nicolò Zaniolo , il man of the match. La Roma vola in semifinale di Confedrence League dove affronterà il Leicester. Al termine del match Rui Patricio è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il risultato.

Grande partita, avete sorpreso gli avversari, te lo aspettavi?

“Sì, speravamo, avevamo fiducia nei nostri mezzi di fare una grande partita. Siamo stati molto bravi a livello tattico. Lo speravo soprattutto per i tifosi, che sono venuti in tantissimi qui. Lo abbiamo fatto per loro”.

Come ti spieghi la vostra alternanza di risultati?

“Il nostro obiettivo è sempre di avere un livello altissimo, non si può avere sempre però. Il nostro obiettivo è mantenere la mentalità messa in campo stasera e ottenere un titolo”.

Il Leicester tu lo conosci bene.

“È un’ottima squadra, abituata a giocare nelle coppe. Sarà una grande partita dura, così come con tutte le altre perché è una semifinale europea. La Roma sa giocare queste partite di livello europeo, abbiamo un grande stadio, un grande pubblico e dobbiamo mantenere questa mentalità sempre”.