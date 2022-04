Roma, l’estasi dei tifosi: “Zaniolo, sei un capolavoro. Mourinho? Sciacquatevi la bocca”

ROMA - Una serata indimenticabile per i tifosi romanisti , in estasi per la prestazione della Roma che ha strapazzato il Bodo battendolo 4-0 e qualificandosi alle semifinali di Conference League. Una prestazione da 8 in pagella per tutti i giocatori, uno stadio incredibile con 62mila spettatori che hanno sostenuto la squadra dal primo all'ultimo minuto. Roma in estasi, tifosi in delirio, radio e social scatenate.

"Come dice il coro, i brividi mi vengono. Non mi passa l'emozione di una serata Magica. Di una Roma Magica. È stata la serata perfetta", dice un tifoso. E ancora: "Notte perfetta, squadra incredibile. Che bello vedere undici giocatori sempre sul pezzo, con la fame e la determinazione di distruggere sportivamente il Bodo. Che reazione, che orgoglio, e che Zaniolo!". Il talento giallorosso protagonista della serata con una tripletta: "Un messaggio a chi lo dava per finito, per chi lo dava già con la testa da un'altra parte. Questo ragazzo è un talento vero. Io non so se resterà e non mi interessa adesso: me lo godo fino all'ultimo giorno con la speranza di regalarci tante altre di queste emozioni". C'è chi invece dopo questa tripletta manda un messaggio ai Friedkin: "Teniamo Zaniolo, per noi deve essere incedibile. Un giocatore che ti regala emozioni, il nostro principino".

E se Zaniolo è il principino, Mourinho è il re indiscusso: "Sciacquatevi la bocca quando parlate di lui", scrive un tifoso. "Abbiamo sentito tante stupidaggini su di lui: gli hanno dato del finito, del bollito, dello scemo. Sciacquatevi la bocca, perché voi non siete niente rispetto allo Special One". I tifosi difendono a spada tratta il tecnico, da alcuni bersagliato: "Ha vinto lui la partita con le sue intuizioni tattiche. La mossa Zaniolo è stata perfetta, lui ha guidato la Roma come alla playstation. Il mio tecnico, lunga vita a Mourinho".