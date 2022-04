Roma, il messaggio di Mourinho ai tifosi: “Siete passione”

ROMA - Una Roma spettacolare ha strapazzato il Bodo/Glimt. La squadra di José Mourinho ha battuto i norvegesi 4-0 grazie alla rete di Abraham e alla sensazionale tripletta di Nicolò Zaniolo, il man of the match. La Roma vola in semifinale di Confedrence League dove affronterà il Leicester. Mourinho estasiato dal supporto dei tifosi, 62mila spettatori hanno sostenuto la squadra del primo all'ultimo minuto tra cori, canti, scenografie e sciarpate. "Passion", ha scritto Mourinho sui social con una foto di lui girato verso i tifosi. Un amore scoppiato immediatamente tra lui e i romanisti, un colpo di fulmine che ha portato a una stagione di sold out all'Olimpico.