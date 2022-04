Roma, la mossa di Mourinho che ha sorpreso il Bodo

ROMA - "Sono sicuro, la Roma andrà in semifinale". Così José Mourinho al termine della gara d'andata. Non dopo una partita stravinta e che dava certezza della qualificazione, ma dopo una sconfitta per 2-1 e il secondo ko contro il Bodo. Ma questo è lo Special One, il tecnico tra i più titolati del mondo capace di voltare immediatamente pagina al triplice fischio cominciando subito la preparazione alla gara di ritorno. Come? Con queste dichiarazioni che hanno acceso la speranza dei tifosi e hanno dato un segnale importante alla squadra: guai a non crederci e a non dare tutto in partita. Ma al tempo stesso guai a sottovalutare ancora l'avversario.