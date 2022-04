Ranieri esclusivo: "Roma, in finale con i tifosi"

S i prepara a trascorrere la Pasqua in famiglia, a San Gusmè, piccolo centro agricolo alle porte di Siena dove ha una villa medicea. Si gode i nipotini, a settant’anni si prepara a tornare in panchina. Perchè per Claudio Ranieri la carriera non è finita a Watford, dove è stato esonerato a gennaio dopo tredici partite. «Sono arrivate tante sconfitte che non meritavamo», sospira mentre si rilassa sotto il primo sole primaverile tra filari di vigne e ulivi. La Roma è arrivata in semifinale di Conference League, dove affronterà il Leicester. E’ la partita di Claudio Ranieri, che ha la Roma nel cuore ed è legato alla più grande impresa del club inglese: la Premier vinta nel 2016. Conosce bene molti giocatori delle due squadre, gioca per noi la semifinale con questa intervista esclusiva. Se l’aspettava Roma e Leicester in semifinale? «Speravo nella Roma, ero convinto che potesse farcela».