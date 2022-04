Mourinho: "Partita difficile, cerchiamo punti. Maradona? Un mio amico"

ROMA - La Roma al Maradona sfida il Napoli di Spalletti per cercare punti d'oro per la lotta al quarto posto. A pochi minuti dal fischio d'inizio del match il tecnico Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Solo un cambio rispetto a giovedì?

"Non abbiamo altre soluzioni sull'intensità, giochiamo punto a punto in campionato, tra poco arriva la semifinale della Conference, non abbiamo altre soluzioni. Siamo positivi, abbiamo fiducia nella panchina, che entra con motivazioni, è una gara difficile, importante per entrambe le formazioni"

Il pareggio della Juve cambia le vostre prospettive?

"La Juve è troppo forte per lasciare la quarta posizione. Noi dobbiamo continuare a lottare per questo quinto posto, con alcune formazioni vicine"

Maradona?

"Nulla a che fare con il calcio, Diego era un mio amico e ogni volta che tornerò a Napoli andrò a rendergli omaggio, questa è vita non è calcio"