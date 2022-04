El Shaarawy: "Il pari ci va stretto. Il quarto posto? Ci pensiamo"

ROMA - Dodicesimo risultato utile consecutivo per la Roma di Mourinho che allo Stadio Maradona ha trovato un pari importantissimo in ottica quinto posto. La squadra giallorossa dopo aver subito nel primo tempo la rete dello svantaggio firmata da Insigne su rigore, ha trovato il pari nei minuti di recupero con El Shaarawy. Al termine del match Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato.