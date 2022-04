Roma, Zaniolo tira un sospiro di sollievo: il suo messaggio dopo l’infortunio

ROMA - Solo tanta paura per Nicolò Zaniolo e un bel sospiro di sollievo sull'entità del suo infortunio. Il talento giallorosso è stato costretto a uscire all'86' per un problema fisico. Subito lo staff medico è andato dal ragazzo per soccorrerlo, le sue smorfie di dolore non lasciavano presagire niente di buono. Il numero 22 era uscito dal campo zoppicando: all’inizio si è temuto per il peggio, un infortunio al ginocchio, ma in realtà il giallorosso ha avuto un problema alla caviglia destra: "Solo una piccola storta, niente di grave - ha spiegato il giocatore sul suo profilo Instagram - Abbiamo giocato una partita bellissima". Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami necessari a stabilire l'entità del problema alla caviglia.