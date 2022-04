Roma, Mourinho concede un giorno di riposo. Formazione fatta contro l’Inter

ROMA - La Roma esce dal Maradona con un pareggio ma anch qualche rimpianto. La squadra giallorossa anche contro il Napoli ha dato segnali di crescita tattica e mentale, uscendo dallo stadio con un punto e il dodicesimo risultato utile consecutivo in campionato. Per premiare i suoi Mourinho ha concesso un giorno di riposo: oggi la squadra non si allenerà, ma l'appuntamento è stato fissato a domani pomeriggio alle 15 per cominciare la preparazione al match contro l'Inter di Inzaghi.