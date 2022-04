ROMA - C'è grande attesa per la semifinale d’andata di Conference League contro il Leicester. La prenotazione dei biglietti per il King Power Stadium scatterà dalle 10 di giovedì. La prenotazione online prevede l’acquisto di un voucher pdf, che darà diritto al ritiro del biglietto valido per l’accesso allo stadio presso il Meeting Point che sarà allestito presso la città di Leicester il giorno della partita per tutti i tifosi romanisti. Il prezzo del Settore Ospiti (Block M2-M3) è di 45€.