Roma, i biglietti per il Leicester vanno a ruba: oltre 100mila tifosi in fila online

ROMA - Oltre centomila tifosi sono in coda online per usufruire del servizio priorità riservato alla vendita dei biglietti di Roma-Leicester per gli abbonati. La Roma sta ricevendo l'ennesimo bagno d'amore dai propri tifosi, e in tanti questa mattina alle 12 si sono collegati sul sito del club per acquistare due biglietti per la sfida del prossimo 5 maggio contro il Leicester. Una coda online lunga più di un'ora per acquistare il tagliando, una fila sempre più lunga da quando alle 15 è scattata la vendita libera.