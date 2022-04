Roma, ripresa degli allenamenti. Con l’Inter un dubbio sulla fascia

ROMA - Tre giorni al match contro l'Inter, la Roma oggi torna a Trigoria per cominciare la preparazione alla grande sfida. Questo pomeriggio alle 15 i giocatori sono scesi in campo al Fulvio Bernardini: scarico per chi ha giocato contro il Napoli, lavoro completo per tutti gli altri. La formazione non cambierà troppo rispetto a quella vista lunedì sera: sicuramente uno dei grandi assenti sarà Zaniolo, squalificato da Di Bello per quel giallo da diffidato. Al posto suo giocherà Sérgio Oliveira, con Mourinho che riproporrà la formazione schierata per la prima volta contro la Lazio.