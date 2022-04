Mourinho, fai l'arbitro per una volta

Alcuni di quelli che sanno le cose del mondo, sono soliti ripetere che i problemi nascono quando le cose vanno bene e non quando vanno male. C’è della verità in questa affermazione, infatti al felice momento della Roma, molti fanno gli scongiuri temendo qualche passo falso. Proviamo, però, a guardare il bicchiere mezzo pieno ora che siamo in primavera e, comunque, alla fine il campionato raggiungerà il capolinea. Provavo a pensare l’altra notte, prima di dormire, come sarebbe una partita dove i giocatori sono gli arbitri e l’arbitro è Mourinho. La questione arbitri e Mou è notoria, i loro rapporti insomma li conosciamo e quindi tutto può accadere, a meno che non sia accaduto in campo. È curioso come il tifoso di una squadra viva di percezioni, di sopracciglia alzate, di corrucci improvvisi. «Ho visto un arbitro che non faceva altro che bere. Perché?» probabilmente aveva sete, però ogni comportamento, anche il più naturale, viene letto in maniera diversa, preoccupata. Quell’arbitro beveva per dimenticare.