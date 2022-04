Roma, sold out per la doppia sfida contro il Leicester. In 60mila all’Olimpico

ROMA - I tifosi della Roma sono ormai una certezza. Sempre al fianco della squadra e di Mourinho, sia in casa sia in trasferta. Ed è clamoroso il fatto che in meno di mezz'ora i romanisti abbiano preso d'assalto il botteghino online del club giallorosso per acquistare i biglietti per la trasferta di Leicester. La semifinale d'andata si giocherà giovedì 28 aprile al King Power Stadium, questa mattina alle 10 la Roma ha aperto la fase di prenotazione dei tagliandi e in meno di mezz'ora sono andati sold out. Un bagno d'amore che si collega ai tanti di questa stagione anche in casa. E a proposito, in ventiquattro ore è andato tutto esaurito anche il match dell'Olimpico contro il Leicester in programma il 5 maggio. Sessantamila spettatori saranno allo stadio e sosterranno la Roma nella semifinale di ritorno di Conference.