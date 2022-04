Roma, i tifosi e la Conference tra passioni e ricavi: oltre 30 milioni di introiti

ROMA - Un bagno d'amore per la Roma lungo una intera stagione. Un milione di presenze in tutta la stagione tra campionato e Conference, i tifosi non hanno fatto mancare il loro apporto e si preparano a far registrare altri tre sold out: contro il Leicester, il 5 maggio alle 21, ma anche per gli ultimi due impegni di campionato, contro Bologna e Venezia.

La passione dei tifosi per la Roma si trasforma anche in ricavi importanti per il club giallorosso. Perché con i tredici sold out stagionali e le tante presenze all'Olimpico la Roma è riuscita a incassare oltre 15 milioni dal botteghino (abbonamenti esclusi), un vero e proprio tesoretto che si va ad aggiungere ai ricavi dalla Conference League.

Come ogni competizione Uefa, anche la Conference League ha dei premi legati alle vittorie, alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta e quindi al passaggio del turno. I premi vanno suddivisi in "base" (market pool, quota fissa per la partecipazione ai gironi e una quota determinata dal ranking Uefa) ed "extra". In quest'ultima sezione fanno parte i premi legati alle vittorie e ai passaggi del turno. Fin qui il club giallorosso ha incassato 15 milioni di euro: nove milioni "base", e altri sei milioni "extra", due di questi guadagnati solo con il passaggio in semifinale. In caso di vittoria del trofeo, la Roma arriverebbe ad incassare circa 20 milioni di euro: tre per l'accesso alla finale, e altri due in caso di vittoria.