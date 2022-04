ROMA - Il general manager della Roma Tiago Pinto sarà protagonista del prossimo Thinking Football Summit di Oporto in programma dal 18 al 20 novembre. Come riporta abola.pt, l'evento organizzato dalla Lega calcio portoghese vedrà il dirigente giallorosso come relatore: insieme a lui anche Javier LaTorre, direttore della comunicazione del Valencia, e Javier Sobrino socio-fondatore di Aser Ventures una delle principali piattaforme di investimento nello sport.