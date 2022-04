Leicester, la Roma si avvicina. Rodgers: “Speriamo di avere Vardy”

ROMA - L’allenatore del Leicester, Brendan Rodgers, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Aston Villa (in programma domani alle ore 16). Questo uno stralcio delle sue parole in merito alla condizione fisica di Jamie Vardy: “Si è allenato con la squadra. Speriamo che torni domani, è solo questione di disponibilità. Nel corso di questo pomeriggio vedremo gli effetti al ginocchio. Tutto negli ultimi giorni è stato davvero positivo, quindi speriamo che possa essere della partita. Sarà una grande spinta per noi una volta tornato disponibile e non vediamo l’ora di vederlo in campo ad un certo punto sabato. Conosciamo l’intensità che può portare in una partita, i suoi movimenti e la fiducia. È quel tipo di giocatore che tornando dà una spinta enorme alla squadra. È un giocatore di alto livello. Ci è mancato molto ed è questa la realtà, ma speriamo che torni in un periodo davvero importante per noi. Se riusciamo a riaverlo in forma e disponibile per queste ultime partite ci aiuterà davvero molto. Giocatori del genere sono importanti. Una volta tornato in rosa, il suo entusiasmo e la sua energia ci daranno fiducia. Per i tifosi è fantastico perché è una vera leggenda qui e sta combattendo per tornare a giocare“.