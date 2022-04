Branca: “Mourinho felice alla Roma, gli piace la filosofia del club”

ROMA - Marco Branca, ex dirigente dell’Inter ai tempi del Triplete, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport su Mourinho, alla vigilia del match con la Roma: “Credo che arriverà alla partita più convinto perché penso che abbia una squadra più concentrata e consapevole di quali sono i propri limiti, ma anche le proprie qualità. Lo stesso si può dire dell’Inter, che però si è ritrovata. La Roma ha avuto bisogno di un momento di shock per arrivare dove è adesso. Credo che arrivi con l’animo giusto a San Siro. Ha avuto bisogno di tempo lui, così come l’ambiente, per apprezzare e digerire. Lui è molto felice lì. Ci siamo visti non molto tempo fa e mi ha detto che si trova benissimo, gli piace la filosofia del club. È immerso al 100% in questo progetto. Dopo quel periodo di parole e scelte forti, come spesso gli è capitato, poi ne ha portato benefici. Non si occupava del mercato, ma c’erano dei colloqui quotidiani sui nomi e sulle strategie. Ma ha lasciato il club molto libero. Mourinho è arguto, pensa qualsiasi cosa da cui potrebbe ottenere un vantaggio il proprio club. È più che completo ed è stimolante: aveva sempre una proposta diversa. È stato molto bello. Mercato? Quando uno fa parte di uno dei più grandi club al mondo e ha uno degli allenatori più importanti credo che la fase di convincimento sia facilitata, ma c’è la concorrenza di quelli a pari livello. La capacità dialettica che ha José aiuta sempre”.