Pellegrini, il capitano della Roma ha un tabù da infrangere

ROMA - L'Inter gli ha regalato molti dispiaceri. Sarà perché da ragazzino, quando stava crescendo nel Sassuolo, ha detto no ai dirigenti nerazzurri preferendo aspettare il ritorno alla Roma. A vent’anni ha detto no anche alla Juventus e al Milan. Lorenzo Pellegrini ha vinto una sola volta contro l’Inter, mai con la maglia giallorossa. Era ancora in Emilia, sulla panchina del Sassuolo c’era Eusebio Di Francesco, su quella dell’Inter Roberto Mancini. Era il 14 maggio 2016, Lorenzo segnò il secondo gol nel 3-1 finale. Poi cinque pareggi e tre sconfitte. Stasera prova la prima con la Roma. Dopo aver stabilito il suo record di gol cerca l'impresa a Milano. Per sperare fino all’ultimo di scavalcare la Juve al quarto posto in classifica.

Roma, Pellegrini è pronto Pellegrini sta bene, ha superato i problemi fisici, è pronto per il rush finale di questa stagione che potrebbe regalare alla Roma un trofeo dopo quattordici anni. Mourinho insegue il tredicesimo risultato utile consecutivo e si affida a Pellegrini e Abraham, i due migliori realizzatori giallorossi. Nel nuovo ruolo che gli ha ritagliato lo Special One, Lorenzo gioca più vicino alla porta avversaria e può sfruttare la sua capacità realizzativa. E’ diventato lo specialista sui calci di punizione, è andato vicino al gol anche a Napoli, la sua punizione è stata deviata sulla traversa da Osimhen. Da quando è andato via Kolarov tutti i calci piazzati sono suoi. Si allena ora e ore al termine dell’allenamento. Quest’anno ha già realizzato tre gol su punizione. L’ultimo, straordinario contro la Lazio. Prima aveva già segnato contro il Cagliari e la Juventus.