La Roma accende la sfida contro l'Inter ricordando il super gol di Totti

ROMA - È il giorno di Inter-Roma, e allora inevitabilmente i pensieri non possono non andare alla prodezza di Francesco Totti a San Siro. E lo stesso club giallorosso tramite i social ha voluto ricordare quel grandissimo gol, accendendo così la sfida di questo pomeriggio alle 18. Era il 26 ottobre del 2005, il capitano della Roma beffò Cesar con un cucchiaio da fuori area dopo aver saltato tre nerazzurri: sulla panchina dell'Inter c'era Roberto Mancini che non poté far a meno di applaudire, così come in molti alla Scala del calcio. "Un classico intramontabile", il post del club giallorosso celebrando la rete dell'ex numero dieci giallorosso.