Ora i Friedkin facciano una Roma da Mourinho. Altrimenti che senso ha?

Quando l’allenatore è più grande del gruppo che guida la vittoria finale sfiora l’illusione. Occorre perciò darsi da fare per riavvicinare il sole alla terra. Sto per porre una domanda ai Friedkin che la Roma hanno salvato dal fallimento e che, proprio puntando su Mourinho , il più prestigioso ma anche il più ingombrante, hanno voluto lanciare un segnale forte al calcio italiano e a quello internazionale; segnale al quale non ne hanno fatto seguire altri della stessa potenza e importanza. In effetti il giorno in cui convinci Mou annunci al mondo che fai sul serio: non hai intenzione di vivacchiare, ma di competere e provare a vincere. Se però gli affidi gente come Viña, Maitland-Niles, Shomurodov e Sergio Oliveira , dimostri di avere imboccato in senso contrario l’autostrada per la gloria. Mi ripeto: sabato, per la terza volta in pochi mesi, è risultata impressionante la differenza tecnica tra l’Inter di Inzaghi e la Roma di Mou , una distanza che nessun allenatore riuscirebbe a colmare con il gioco, le idee, le motivazioni.

Dubito che i Friedkin abbiano scelto Roma per la bellezza della città, che è comunque un plus, qualche cena nei ristoranti meglio frequentati, o una passeggiata in via del Corso: mettono tanti milioni ogni mese, ma senza gli strumenti tecnici per realizzarlo il progetto risulta privo di senso. E gli strumenti sono i giocatori di primo livello. I confronti Perisic-Karsdorp, Dumfries-Zalewski, Oliveira (improbabile la sua conferma)-Brozovic, per non parlare di Barella e Lautaro e degli ingressi dalla panchina (Correa, Bastoni, Gosens, Gagliardini, Sanchez contro Perez, Veretout, Shomurodov, Viña e Bove) sono stati imbarazzanti. Tra pochi giorni la Roma giocherà a Leicester la prima delle due semifinali di Conference League, la terza coppa europea per importanza. Il tifoso romanista ha dimostrato di non tener conto del valore oggettivo del torneo riempiendo l’Olimpico e prenotando addirittura i biglietti per la finale di Tirana. La Roma ha dunque una proprietà ricca, appassionata e fisicamente presente, il tecnico più importante, un vincente, e un pubblico disposto a seguirla sulla fiducia. Le mancano “semplicemente” due, tre giocatori in grado di trasformare il lavoro di Mou in titoli.

Quali sono, in vista del prossimo passaggio, le intenzioni di padre e figlio? Ho trovato chi mi ha dato una prima (ininfluente?) risposta: il popolo. Il romanista ha una certa dimestichezza con i campioni, e senza dover scomodare gli antichi - evitando la sindrome di Romolo e Remo - in tempi moderni ha realizzato il Tottismo; così ha accolto Mou, sapendolo conquistatore di trofei perché portatore di campioni. Per questo i giallorossi hanno già reso trionfale il Giro di Prova, sanno che domani ritroveranno la Magica per sconfiggere anche la Beneamata.

L’isola di Rivetti

Sabato al Braglia si è compiuto un piccolo grande miracolo, per certi versi più sensazionale della promozione in B del Modena. A pochi minuti dalla fine, con gli emiliani sul 3-0, attraverso gli altoparlanti il presidente Carlo Rivetti ha invitato il pubblico a non invadere il terreno di gioco per consentire a tutti di godere del bel momento. Anche i tifosi che si erano avvicinati al campo con l’intenzione di correre ad abbracciare i giocatori l’hanno ascoltato. La festa è stata piena, completa, indimenticabile. Il nostro calcio dovrebbe ripartire anche da episodi come questo, da un’anomalia, qualcosa che nei nostri stadi non si era mai vista: da un nuovo e sano rapporto tra la società e i tifosi. Dall’educazione.