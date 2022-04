La Roma si prepara al Leicester: il programma della vigilia di Conference

ROMA - Poche ore al fischio d'inizio dell'attesa semifinale di Conference League contro il Leicester. La squadra di Mourinho si prepara alla partenza perl'Inghilterra dove domani sera alle 21 sfiderà le "Foxes" al King Power Stadium: vigilia di Conference piena di impegni per la squadra giallorossa che questa mattina alle 11 sosterrà l'allenamento di rifinitura a Trigoria prima della partenza per Londra in programma nel primo pomeriggio da Fiumicino.

Alle 13.30 invece ci sarà la conferenza stampa del tecnico del Leicester, Brendan Rodgers che analizzerà questo primo atto della semifinale di Conference League. Alle 19.30 (ore 18.30 locali) sarà invece Mourinho a sedere in conferenze stampa dal King Power Stadium affiancato da Tammy Abraham: subito dopo la squadra farà il classico walk around sul prato dello stadio prima di andare in albergo. Domani mattina poi il consueto risveglio muscolare in albergo, e qualche ora di riposo prima di giocare la semifinale.