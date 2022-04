Roma, la mossa di Mourinho per sorprendere il Leicester: Zaniolo dietro Abraham

ROMA - Me no uno. Oggi il trasferimento a Leicester, domani sera la prima semifinale di Conference League. Mourinho non ha lasciato nulla al caso. Ieri ha provato la squadra che scenderà in campo al King Power Stadium. Zaniolo e Cristante hanno recuperato e saranno im campo. Lo Special One ha provato la squadra con il 3-4-2-1, con Zaniolo alle spalle di Abraham - come Pellegrini - e non al fianco del centravanti. L’obiettivo è quello di far partire Nicolò qualche metro più dietro per non dare riferimenti ai difensori inglesi e sfruttare al massimo le sue accelerazioni.

La Roma è specializzata nei gol sugli sviluppi delle palle inattive In questi giorni Mourinho ha lavorato molto sui calci piazzati per mettere in difficoltà il Leicester. La Roma è specializzata nei gol sugli sviluppi delle palle inattive, un’arma che potrà tornare utile anche in Inghilterra. Anche la goleada contro il Bodo è stata aperta da un’azione nata dagli sviluppi di una palla inattiva. Quello di Abraham è stato il ventisettesimo gol della stagione giallorossa su calcio piazzato: in pratica quasi un terzo dei gol totali segnati dalla squadra di Mourinho in questa stagione (87 in tutte le competizioni). I ventisette gol sono arrivati da calci di rigore, punizioni, corner e rimesse laterali, ad esclusione solo dei preliminari di Conference League e delle due partite di Coppa Italia. In questa speciale classifica la Roma è seconda solo al Liverpool nei cinque massimi campionati europei. La squadra giallorossa ha realizzato undici reti solo sugli sviluppi di calcio d’angolo.