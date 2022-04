Roma, i video della rifinitura. Cristante in gruppo e a duello con Mancini. E Mourinho fa gol...

ROMA - Clima sereno ma con la massima concentrazione. A Trigoria questa mattina la Roma ha sostenuto l'ultimo allenamento prima della partenza per Leicester dove domani sera affronterà le Foxes per la semifinale d'andata della Conference League. Questa mattina dopo la palestra e l'analisi video la squadra è scesa in campo: Mourinho può sorridere, ha tutta la squadra a disposizione. Nessun problema per Cristante che aveva saltato la sfida contro l'Inter per un problema fisico: il centrocampista si è allenato e ha scherzato con Mancini durante alcuni esercizi.