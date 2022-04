La Roma parte per Leicester: ok Cristante, Mourinho e Abraham con i tifosi. Video

ROMA - Comincia la trasferta europea per la Roma di José Mourinho che questo pomeriggio alle 16 ha preso un volo da Fiumicino per l' East Midlands Airport , a circa 30 chilometri dal King Power Stadium. La squadra giallorossa è pronta a raggiungere Leicester dove domani sera dispouterà la semifinale d'andata di Conference League contro le "Foxes": può sorridere Mourinho che ha ritrovato Cristante (assente contro l'Inter per problemi lombari) e ha tutta la rosa a disposizione.

Il tecnico dopo essere sceso dal pullman ha scattato qualche selfie con i tifosi presenti al Terminal 5 dell'aeroporto, così come Abraham che ha firmato una maglia giallorossa col suo nome sulle spalle e posato per alcune foto. Massima concentrazione per la Roma che questa sera farà il walk around sul prato del King Power Stadium mentre Mourinho e Abraham saranno in conferenza stampa per presentare la sfida.