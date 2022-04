Roma, i precedenti di Mourinho a Leicester

L'effetto Mourinho sulla Roma

Chissà se l’effetto Mourinho aiuterà la Roma, al primo incrocio di sempre contro il Leicester, a superare l’atavica maledizione: nelle precedenti 21 trasferte in Inghilterra ha vinto solo una volta, peraltro inutilmente ad Anfield con il Liverpool nel 2001. Finì 1-0 con gol di Guigou e il tremendo arbitraggio dello spagnolo Garcia Aranda. Per il resto, 7 pareggi e 13 sconfitte. E nelle ultime due semifinali europee è sempre caduta contro un’avversaria inglese: prima il Liverpool, poi il Man United. Certo, il Leicester non ha lo stesso appeal. Ma è meglio non sottovalutarlo.