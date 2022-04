Totti farà sempre del bene alla Roma

È inevitabile, occupandomi di “Pensieri giallorossi”, che mi ritrovi spesso, anche più del normale, a parlare di Mourinho. D’altra parte, l’allenatore della Roma è veramente straordinario nel “caricare” non solo la squadra, ma anche i tifosi. Non a caso, i proprietari della società, i signori Friedkin, stanno pensando ad un importante mercato. È merito della Roma? Sì, ma è merito di Mourinho che, ripeto, è un grande motivatore. Leggo, per mestiere, molti giornali e anche molti giornali sportivi, ma a tutt’oggi, con qualche malinconia, non riesco a capire i rapporti tra Zaniolo e Pellegrini e non riesco nemmeno a capire se Zaniolo è guarito. Lo stesso Zaniolo ha dichiarato: «La Roma vincerà con Mourinho, troppi quattordici anni di attesa». Qualche tifoso un po’ avanti negli anni come il sottoscritto potrebbe rispondere: «A chi lo dice, in effetti è proprio così!». È stato domandato a Francesco Totti se si prevede un suo ritorno. Lui ha risposto: «Non è vicino. Bene Pellegrini». In un’altra dichiarazione ha detto: «Forse vado anche a Leicester». Sì, anch’io ho qualche dubbio su quello che farà Totti, ma per quello che mi riguarda penso che Totti, alla Roma, farà sempre e comunque del bene. Racconto una cosa personale. Mio nipote, figlio di mia figlia, si è fatto tatuare sull’avambraccio lo stemma della Roma con sopra scritto: “Totti”. Mi viene da dire (e perdonatemi) “Buon sangue non mente”.