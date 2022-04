Rui Patricio, il gesto che lo rese popolare in Premier League

INVIATO A LEICESTER - Non è un derby personale, ma un ricordo di buon vicinato che gli riporterà alla mente tante giornate inglesi. Rui Patricio torna in uno stadio di Premier che conosce molto bene, avendolo visitato tre volte con la maglia degli Wolves. La sua ex squadra, peraltro, gioca piuttosto vicino a Leicester: Wolverhampton dista meno di 70 chilometri dal King Power, come andare da Roma a Latina. Qualche amico conosciuto nei tre anni passati in Inghilterra verrà sicuramente a trovarlo, non dimenticandone l’affidabilità di portiere: anche grazie a lui gli Wolves, il più portoghese dei club britannici essendo controllato da Jorge Mendes, sono riusciti a centrare due volte il settimo posto raggiungendo un quarto di Europa League.

Leicester-Roma, la sfida di Rui Patricio Rui Patricio a Leicester non si è mai divertito troppo: uno 0-0 e due sconfitte. A Jamie Vardy però proprio qui ha parato un rigore, dopo avergli concesso di segnare il primo, nell’1-0 dell’8 novembre 2020. La speranza dei tifosi della Roma, naturalmente, è che in questa semifinale Vardy si riveli innocuo, magari senza tiri liberi a disposizione. Non dipenderà solo dal portiere, chiaro, ma quando Rui Patricio mette l’ultima parola sull’azione di solito è una buona notizia per Mourinho. Nelle tre stagioni a Wolverhampton, dove si era trasferito dallo Sporting Lisbona, Rui Patricio ha raggiunto da subito un’enorme popolarità tra i tifosi, rinunciando a prendere la maglia numero 1 (giocò con la 11) per rispetto dell’ex titolare, il portiere nigeriano Ikeme, a cui avevano diagnosticato la leucemia. Ma anche sotto il profilo tecnico si è fatto apprezzare, specialmente nei primi due anni. Il successore José Sa, pure portoghese, ha faticato a raccoglierne l’eredità anche se i Wolves con il nuovo allenatore Bruno Lage (portoghese, strano) ha acquisito maggiore solidità difensiva rispetto ai tempi di Nuno Espirito Santo che praticava un calcio differente.