Roma, Nuno Santos e il tecnico del Bodo squalificati per tre giornate

ROMA - La Uefa ha concluso l'indagine sulla rissa tra il preparatore dei portieri Nuno Santos e il tecnico del Bodo Kjetil Knutsen al termine del match d'andata dei quarti di Conference League. L'l'organo di controllo, etica e disciplina UEFA dopo aver raccolto tutte le deposizioni e analizzato i video del tunnel dello spogliatoio ha deciso di squalificare per tre giornate sia il preparatore dei portieri sia il tecnico del Bodo: entrambi dovranno quindi scontare due turni visto che erano entrambi assenti nella gara di ritorno all'Olimpico per la decisione della Uefa di sospondere entrambi in attesa della fine delle indagini.