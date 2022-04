Roma, i tifosi in festa a Leicester: festa e cori in città VIDEO

ROMA - Manca sempre meno all'attesa semifinale d'andata di Conference League. La Roma tra poche ore raggiungerà il King power Stadium, così come i 1600 tifosi giallorossi che tra ieri e oggi hanno raggiunto Leicester per sostenere la squadra di Mourinho. I romanisti si trovano adesso al meeting point organizzato dal club giallorosso dove i tifosi stanno prendendo possesso del loro tagliando per la gara di questa sera: il punto di raccolta si trova dentro un pub, i romanisti ne hanno approfittato per fare festa con drink e cori a sostegno della squadra.