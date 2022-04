ROMA - La Roma sfida il Leicester nella semifinale d'andata della Conference League, tra i tanti messaggi di auguri alla squadra di Mourinho è arrivato anche quello di James Pallotta. "Buona fortuna Roma", ha scritto l'ex presidente giallorossi sul proprio account Twitter, a pochi minuti dal fischio d'inizio. Un messaggio che non ha trovato molti consensi tra i tifosi, che hanno risposto in maniera molto scaramantica interpretando il messaggio di auguri non in maniera positiva.