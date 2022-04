Pellegrini: "Buon risultato ottenuto con il sacrificio"

ROMA - Un pareggio d'oro al King Power Stadium, la Roma di José Mourinho strappa un 1-1 importante nella doppia sfida della semifinale di Conference League contro il Leicester . Dopo essere passati in vantaggio con Pellegrini, i giallorossi hanno subito il pari di Lookman per il pari definitivo. Al termine del match Pellegrini è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il risultato.

Ottimista per il ritorno? “Siamo sempre ottimisti, sappiamo che la partita sarà difficile. Giocheremo in casa. Usciamo contenti e carichi”.

Oggi la Roma ha giocato ad alti livelli, come le partite in Premier. “Loro sono bravi a mettere intensità, però anche il campionato italiano si sta livellando. In molte partite si trovano difficoltà".

Queste le parole di Pellegrini ai microfoni di Dazn.

Partita complicata, sei soddisfatto?

“Non era facile, lo sapevamo. Giocare nei campi inglesi non è mai semplice. Abbiamo fatto una buona partita. Loro hanno messo molta intensità, noi abbiamo tenuto il passo. Il risultato ci lascia carichi in vista del ritorno”.

Dopo il loro pareggio un po’ di difficoltà per voi.

“Penso questa sia una dinamica normale di una partita. Loro giocano in casa ed è normale che trovano il pareggio e cercano di fare la partita. Noi abbiamo retto e abbiamo fatto capire a tutti quanto teniamo a questa competizione e faremo di tutto per andare in finale la prossima settimana”.

Che partita ti aspetti per il ritorno?

“Penso che loro oggi giocavano in casa e l’inerzia era dalla loro parte. Al ritorno noi avremo tutta la nostra gente allo stadio e abbiamo già visto che giocare all’Olimpico con i nostri tifosi, che quest’anno sono stati incredibili e non ci hanno mai lasciati soli, che possiamo fare qualcosa in più”.

Un altro gol, ci stai prendendo gusto?

“Sì dai, speriamo di continuare così. Se questi gol ci portano in finale e magari a realizzare il nostro sogno, sono contento per tutti quanti. Guardo solo a questo”.