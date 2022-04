Cristante: "Buona Roma, al ritorno sarà una battaglia"

ROMA - Un pareggio d'oro al King Power Stadium, la Roma di José Mourinho strappa un 1-1 importante nella doppia sfida della semifinale di Conference League contro il Leicester . Dopo essere passati in vantaggio con Pellegrini, i giallorossi hanno subito il pari di Lookman per il pari definitivo. Al termine del match Cristante è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il risultato.

Le sensazioni per la gara di ritorno? Tu dovrai marcare in particolare Maddison?

“Si muovevano tutti bene, compreso Maddison. Andando avanti abbiamo capito meglio i movimenti. Al ritorno sarà un’altra battaglia, sarà dura ma giochiamo in casa con i nostri tifosi”.

In molte parti della partita siete stati al passo con loro.

“Abbiamo dimostrato che in Europa possiamo dire la nostra anche contro una squadra di Premier”.

Il ritorno in Champions non è molto lontano dal futuro, cosa manca?

“Manca la continuità, per stare tra le prime quattro serve per tutto l’anno”.