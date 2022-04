La giornata dei tifosi della Roma a Leicester: sorpresa Venditti 

INVIATO A LEICESTER - Dimmi cos’è. Non ci crederete ma i tifosi della Roma sono stati accolti a Leicester con le note di Antonello Venditti. Grazie Roma e non solo. Uno dietro l’altro ecco i grandi successi del cantautore, appassionato quanto i 1.600 che negli ultimi giorni hanno raggiunto l’Inghilterra per assistere alla semifinale. Fuori dal pub di High Street, a pochi passi dalla cattedrale e da quella torre dell’orologio che sembra un Big Ben nano, gli astuti esercenti hanno appeso due stendardi giallorossi di benvenuto, con la scritta in italiano che invitava gli ospiti italiani a «farsi un drink»: è la cultura british di avvicinamento agli eventi sportivi, che in molti hanno apprezzato.

Leicester-Roma, il racconto della giornata dei tifosi Sono arrivati con tutti i mezzi possibili: la maggioranza ha scelto tre voli charter che sono atterrati in mattinata all’aeroporto di East Midlands, a 30 chilometri a Leicester, per poi rientrare in nottata. Altri invece hanno approfittato della partita per una gita a Londra, o anche a Manchester dove i prezzi degli aerei erano più economici. C’erano persone di ogni età e tante famiglie con bambini, alcuni alla prima trasferta estera, rapiti dall’atmosfera di un sogno internazionale. Si sono divertiti, in definitiva: l’1-1 lascia aperta la speranza di spostarsi in massa a Tirana.

Leicester, l'organizzazione La polizia, sistemata nella piazza accanto con quattro furgoni e una volante, oltre a un cospicuo numero di agenti, sei dei quali a cavallo, ha vigilato per tutta la giornata con discrezione sul comportamento dei tifosi. Davanti a uno dei blindati del Tattical Support Team è stata fissata una telecamera satellitare per riprendere il gruppo, che con il passare delle ore si è fatto sempre più nutrito. Il passaggio al meeting point era obbligato: la distribuzione dei biglietti per lo stadio avveniva lì, dopo un accurato controllo. A seguire i romanisti sono partiti, divisi in gruppi, camminando per una ventina minuti lungo il fiume Sour tra cigni e anatre, sotto lo sguardo incuriosito dei canottieri del vicino rowing club, per poi sistemarsi all’interno del settore a loro riservato. Qualcuno ha scelto anche di muoversi in pullman. Ma c’era libertà assoluta, nel Paese che da settimane ha abolito l’obbligo delle mascherine (quanto è strano stare senza nei locali chiusi). Un esempio di gestione dell’ordine pubblico.